Le Grand Soufflet Femti Fem & Martin Coudroy Rennes mercredi 1 octobre 2025.

10 Cours des Alliés Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-01 12:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Cordes et accordéon

Femti Fem invite Martin Coudroy pour un concert exceptionnel ! Mêlant les cinquante-cinq ( femtiofem en suédois) cordes de ce quatuor atypique (Violon, Nickelharpa, Hardingfele, violoncelle) aux cinquante-cinq boutons de l’accordéon, cette rencontre au sommet se traduit par un concert exceptionnel autour des musiques traditionnelles du nord de l’Europe. Tantôt proches des esthétiques baroques et classiques, tantôt ancrés dans la tradition des danses nordiques, Femti Fem et Martin Coudroy partagent en connaisseurs leurs deux visions de cette culture qui fait vibrer les corps et les cœurs. .

