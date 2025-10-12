Le Grand Soufflet Fest Deiz de clôture Rennes

Le Grand Soufflet Fest Deiz de clôture Rennes dimanche 12 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Fest Deiz de clôture

123 Boulevard de Verdun Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-12 13:30:00

2025-10-12

Brazakuja

Du Brésil aux Balkans

Après plusieurs centaines de concerts en France et en Amérique du Sud avec Cao Laru, leur ancienne formation, Marie Tissier, Felipe Trez et Laura Aubry se retrouvent en trio unissant leurs voix autour d’un violoncelle, un accordéon et une batterie… Puisant dans les musiques du Brésil jusqu’aux Balkans, leurs réarrangements d’airs traditionnels conjuguent fête et poésie, joie et mélancolie à travers une rare expressivité des voix et des instruments qui à tous les coups visent et touchent au cœur.

Yann Le Corre

Accordéon voyageur

On l’a vu au sein de N’Diaz ou avec Bel Air de Forró, Yann Le Corre fait partie des artistes que l’on aime recevoir au Grand Soufflet. Imprégné de culture trad et de voyages, des musiques d’hier comme de celles d’aujourd’hui l’accordéoniste se réinvente régulièrement et revient cette année pour un solo à la croisée de toutes ses influences. Des musiques à danser bretonnes à celles du Brésil, l’accordéon en bandoulière et l’électravox, instrument désormais signature à portée de main, ce concert contient la promesse d’un dépaysement tout en finesse.

Trio Forj

Gallésie en fête

Passant volontiers du fest-noz aux concerts à écouter (et vice versa), le Trio Forj se consacre aux répertoires des airs et chants de Haute-Bretagne. Entre compositions et morceaux de répertoires traditionnels, guitare, accordéon, flute et veuze créent un dialogue avec le chant, pour un concert illustrant toute la diversité des musiques de l’est de la Bretagne. Entre transe des musiques populaires et énergie des dance-floor ramené de leurs voyages dans toute l’Europe et soutenu par de l’électronique bien sentie, Trio Forj balance une musique gallèse bien d’aujourd’hui. .

123 Boulevard de Verdun Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

