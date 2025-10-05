Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes

Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Initiation danses trad

Place Saint-Mélaine Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 13:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Débutant·es ou expert·es, venez (re)apprendre ou partager votre savoir faire sur quelques pas de danses bretonnes avant le Bal Trad du dimanche 5 au Chapiteau Thabor. .

Place Saint-Mélaine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes a été mis à jour le 2025-09-11 par ADT 35 ADMIN