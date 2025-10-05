Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes
Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes dimanche 5 octobre 2025.
Le Grand Soufflet Initiation danses trad
Place Saint-Mélaine Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 13:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Débutant·es ou expert·es, venez (re)apprendre ou partager votre savoir faire sur quelques pas de danses bretonnes avant le Bal Trad !
Débutant·es ou expert·es, venez (re)apprendre ou partager votre savoir faire sur quelques pas de danses bretonnes avant le Bal Trad du dimanche 5 au Chapiteau Thabor. .
Place Saint-Mélaine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Grand Soufflet Initiation danses trad Rennes a été mis à jour le 2025-09-11 par ADT 35 ADMIN