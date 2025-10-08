Le Grand Soufflet Jacky Molard Acoustic Quartet Rennes

Géant du jazz

Jacky Molard, Hélène Labarrière, Yannick Jory et Janick Martin forment un ensemble unique qui marie les sensibilités trad et jazz et sur lequel souffle un vent de liberté. Des Balkans, d’Irlande ou de Bretagne, le quartet enchaîne les thèmes autant traités avec respect que livrés à leurs qualités d’improvisateurs hors pair. Violon, contrebasse saxophone et accordéon posent ainsi une musique virtuose aux sonorités bien prononcées autant qu’une langue commune dont le quatuor fait à chaque instant la démonstration de l’éloquence. Immanquable .

15 Avenue Georges Graff Rennes 35200 Ille-et-Vilaine Bretagne

