Le Grand Soufflet Komasi L’intervalle Rennes

L’intervalle 123 Boulevard de Verdun Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

Composé de trois musiciens issus de cultures à priori éloignées, Komasi mélange avec audace rock, cumbia et afrobeat. Entre Afrique et Amérique Latine, depuis Paris et vers le monde entier, le power trio envoie un rock organique, global et festif, véritable fusion aux accents mandingue et andin, où le multilinguisme des couplets de Koto Brawa et Mauricio Santana s’harmonisent avec justesse. Le partage des cultures est mis au centre du projet, chacun y déposant son héritage et ses influences, comme une superbe illustration de la richesse que produisent les mélanges… .

