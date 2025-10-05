Le Grand Soufflet La Mòssa Laillé

2 Boulevard du Commandant Cousteau Laillé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-05 16:30:00

Voix de femmes

Au sein de La Mòssa il y a un c(h)oeur de quatre artistes bien décidées à mêler leurs timbres et leurs percussions en secouant quelques stéréotypes. De l’apparente naïveté de rythmiques et de mélodies venues de traditions séculaires (Sud de l’Italie, Occitanie, Réunion ou Espagne), ces quatre femmes font naître un répertoire original affranchi des codes du genre et qui puise autant dans leur liberté que dans leurs influences respectives. Mélodique et percussive, la musique de La Mòssa est un festin de sonorités aussi métissées que familières. .

2 Boulevard du Commandant Cousteau Laillé 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne

