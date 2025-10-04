Le Grand Soufflet La Mòssa Le Rheu

Le Grand Soufflet La Mòssa Le Rheu samedi 4 octobre 2025.

Le Grand Soufflet La Mòssa

3 Rue de Cintré Le Rheu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Voix de femmes

Au sein de La Mòssa il y a un c(h)oeur de quatre artistes bien décidées à mêler leurs timbres et leurs percussions en secouant quelques stéréotypes. De l’apparente naïveté de rythmiques et de mélodies venues de traditions séculaires (Sud de l’Italie, Occitanie, Réunion ou Espagne), ces quatre femmes font naître un répertoire original affranchi des codes du genre et qui puise autant dans leur liberté que dans leurs influences respectives. Mélodique et percussive, la musique de La Mòssa est un festin de sonorités aussi métissées que familières. .

3 Rue de Cintré Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet La Mòssa Le Rheu a été mis à jour le 2025-08-27 par ADT 35 ADMIN