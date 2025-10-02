Le Grand Soufflet La Surada Acigné

Le Grand Soufflet La Surada Acigné jeudi 2 octobre 2025.

Le Grand Soufflet La Surada

6 rue du Triptik Acigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Guitares et voix mexicaines

La Surada souffle le vent chaud du sud du Mexique et compte parmi les premiers groupes de femmes instrumentistes dans cette musique qu’est le Son Jarocho de Veracruz.

Pratique longtemps interdite aux femmes, ces trois chanteuses s’en sont aujourd’hui emparées et dessinent à coup de voix puissantes et de guitares traditionnelles la beauté des paysages du Sotavento, la nature débordante, les histoires d’amour, de désamour, mais aussi les luttes nombreuses. Rejointes par l’accordéoniste Charlotte Espieussas, La Surada met joliment en valeur les racines métisses de sa musique à la fois européenne (baroque, hispanique), africaine, et indigène. .

6 rue du Triptik Acigné 35690 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet La Surada Acigné a été mis à jour le 2025-08-27 par ADT 35 ADMIN