Le Grand Soufflet Michalove Bruz

10 Avenue du Général de Gaulle Bruz Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Voix de Poméranie

Michalove est une famille ballotée par l’Histoire dont les membres, les sœurs Terefenko, Ania et Justyna, et Kuba Bryzgalski, le mari de Justyna, redécouvrent leur identité culturelle à travers le chant. Inspiré par les polyphonies ukrainiennes et le folklore de Poméranie centrale, le trio combine la musique de transe avec le monde des chansons traditionnelles où la technique du chant blanc basée sur la polyphonie des voix tient une place centrale. Accompagné·es d’un accordéon et de quelques percussions, leur simplicité émeut autant que leur puissance. Un vrai coup de coeur ! .

