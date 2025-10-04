Le Grand Soufflet Parade Cie Pulcinella Rennes

Le Grand Soufflet Parade Cie Pulcinella

Place Saint-Mélaine Rennes

Savantes musiques

Entre folk, musique traditionnelle chinoise, avec le mystérieux guzheng, jazz et musique contemporaine, Parade diffuse un son absolument original aussi subtil qu’élégant. Loin des tonitruants défilés, le trio tire plutôt son nom de la parade amoureuse faite de douceur, de séduction mais aussi de coups d’éclat. À pas feutrés, avec quelques embardées de groove et pointes d’humour bien dosées, les musicien·nes prennent le parti de l’acoustique, jouant sur le mélange et la richesse des timbres (violoncelle, cithare chinoise, saxophone, métallophone, voix) plongeant ainsi le public dans un savoureux bain de sensations sonores inédites… .

Place Saint-Mélaine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

