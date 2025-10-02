Le Grand Soufflet Pauline Willerval & Jean Le Floc’h Chantepie

Le Grand Soufflet Pauline Willerval & Jean Le Floc’h

63 Avenue André Bonnin Chantepie Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Duo NAR Folklores européens

Entre Thrace, Méditerranée et Anatolie, les airs circulent depuis toujours. Beaucoup filent de la cour du sultan se réfugier sous les doigts des tziganes, d’autres passent des épaules kurdes aux pieds grecs en dansant. D’autres encore glissent des yeux embués des Rébètes jusqu’au port de Marseille. Certains parviennent à l’Atlantique, faufilés dans des oreilles bretonnes ou entre des cordes bulgares. À l’accordéon et à la gadulka, Jean Le Floc’h et Pauline Willerval ramènent à votre table quelques-uns de ces airs qui cimentent les cultures populaires européennes. .

63 Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

