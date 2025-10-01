Le Grand Soufflet Programme de courts-métrages Rennes

123 Boulevard de Verdun Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-11

2025-10-01

48’ à partir de 6 ans

Dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs et murmure aux cœurs solitaires.

Une sélection de 5 courts-métrages pour petits et grands, qui nous rappelle que dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs, caresse les toits et murmure aux cœurs solitaires.

mercredi 01 octobre 2025 — 10:30 + concert de Morgane Grégory

Médiathèque de Janzé

mercredi 01 octobre 2025 — 16:00

Médiathèque L’Autre Lieu au Rheu

vendredi 03 octobre 2025 — 17:00

Médiathèque Lagirafe à Montfort s/Meu

mercredi 08 octobre 2025 — 10:30

Médiathèque à Orgères

mercredi 08 octobre 2025 — 15:30

Médiathèque Ménouvel à La Bouëxière

mercredi 08 octobre 2025 — 10:30

La Maison Bleue à Rennes

mercredi 08 octobre 2025 — 15:30

Médiathèque L’Odyssée à Ossé

mercredi 08 octobre 2025 — 16:30

L’Ilot de la Minoterie à Pipriac

vendredi 10 octobre 2025 — 10:30

La médiathèque à Baulon

samedi 11 octobre 2025 — 10:30

Médiathèque à Boisgervilly .

123 Boulevard de Verdun Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

