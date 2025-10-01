Le Grand Soufflet Programme de courts-métrages Rennes
Le Grand Soufflet Programme de courts-métrages Rennes mercredi 1 octobre 2025.
Le Grand Soufflet Programme de courts-métrages
123 Boulevard de Verdun Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-01
48’ à partir de 6 ans
Dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs et murmure aux cœurs solitaires.
Une sélection de 5 courts-métrages pour petits et grands, qui nous rappelle que dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs, caresse les toits et murmure aux cœurs solitaires.
mercredi 01 octobre 2025 — 10:30 + concert de Morgane Grégory
Médiathèque de Janzé
mercredi 01 octobre 2025 — 16:00
Médiathèque L’Autre Lieu au Rheu
vendredi 03 octobre 2025 — 17:00
Médiathèque Lagirafe à Montfort s/Meu
mercredi 08 octobre 2025 — 10:30
Médiathèque à Orgères
mercredi 08 octobre 2025 — 15:30
Médiathèque Ménouvel à La Bouëxière
mercredi 08 octobre 2025 — 10:30
La Maison Bleue à Rennes
mercredi 08 octobre 2025 — 15:30
Médiathèque L’Odyssée à Ossé
mercredi 08 octobre 2025 — 16:30
L’Ilot de la Minoterie à Pipriac
vendredi 10 octobre 2025 — 10:30
La médiathèque à Baulon
samedi 11 octobre 2025 — 10:30
Médiathèque à Boisgervilly .
123 Boulevard de Verdun Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne
