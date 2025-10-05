Le Grand Soufflet Projection « Oylem » Rennes

Le Grand Soufflet Projection « Oylem » Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Projection « Oylem »

11 Rue de Châtillon Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 18:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

De Arthur Borgnis 72’ 2024

Projection en présence du réalisateur et en partenariat avec l’association Sholem, le cinéma Arvor et l’association Clair Obscur/Festival Travelling

Évocation poétique d’un monde disparu, ce film français entièrement tourné en yiddish superpose des images en noir et blanc de la yiddishkeit, mêlant synagogues en ruines, plaines et ruelles vidées de leurs habitants, au récit de deux personnages, Mendele et Yitzhok, composé à partir de fragments littéraires et poétiques de quatorze auteurs. .

11 Rue de Châtillon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet Projection « Oylem » Rennes a été mis à jour le 2025-09-11 par ADT 35 ADMIN