Le Grand Soufflet Qairo Pacé vendredi 10 octobre 2025.

4 Avenue Charles Le Goffic Pacé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Sur la route des épices

Authentique fusion entre le flamenco, la musique turque et les influences orientales, les compositions de Qairo enrichies de sonorités électroniques constituent un territoire unique d’expression multiculturelle. Fruit d’un métissage élaboré, le quintet nous transporte sur une route des épices contemporaine où le chant en espagnol cohabite avec l’oud et la clarinette turque, sur fond de grooves dansants. Une musique sans frontières entre Ladaniva et Balkan Beat Box pour aller danser sur les rives du Bosphore ou du Guadalquivir. .

