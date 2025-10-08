Le Grand Soufflet Robert Finley Betton

Place Charles de Gaulle Betton Ille-et-Vilaine

Légende du blues

Robert Finley a connu le succès sur le tard. Originaire de Louisiane ou il a grandi, il en fait la matière première de son répertoire en plus d’une vie âpre et ponctuée de drame. Sa musique empreinte de soul marécageuse ou de funk cru autant que sa voix qui gronde ou s’envole dans son falsetto signature en fait un des derniers véritable blues man. Repéré par Dan Auerbach (Black Keys) qui produit désormais ses albums, il est aujourd’hui entouré de musiciens hors pair qui lui rendent sur disque comme sur scène les hommages dus à un artiste de son rang. Légendaire ! .

