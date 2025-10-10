Le Grand Soufflet Ruşan Filiztek Chartres-de-Bretagne

1 Rue de la Conterie Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 11:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-10 2025-10-11

Virtuose du Saz

Joueur de saz, le luth à manche long de l’Asie Mineure, chanteur (avec Haidouti Orkestar), musicologue, Ruşan Filiztek a beaucoup marché de son Anatolie natale à l’Istanbul de l’adolescence, puis à travers l’Irak et la Syrie dont il a arpenté les musiques, avant d’arriver en Europe par l’Andalousie et de prendre la route de Paris. Riche de ses nombreuses rencontres et des liens amicaux tissés avec des musiciens de tous horizons, ce jeune virtuose recompose avec brio son répertoire oriental entre jazz, musique baroque et traditionnels du pourtour méditerranéen. .

1 Rue de la Conterie Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine Bretagne

