Le Grand Soufflet Sugar Bulgar Saint-Gilles

Le Grand Soufflet Sugar Bulgar Saint-Gilles samedi 11 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Sugar Bulgar

Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Douceur des balkans

Voix polyphoniques, peaux, bois, cordes, machines, batteries et sons distordus… Sugar Bulgar revisite les chants et les musiques traditionnelles de Bulgarie avec une palette sonore qui mélange le son brut des voix et instruments traditionnels à une énergie très actuelle. Ce projet rassemble cinq musicien·nes aux parcours ancrés dans les musiques des Balkans et ayant à cœur d’en faire découvrir une nouvelle facette. Dans leur boite à sucre Flûte kaval, gaïda (cornemuse bulgare), vielle à roue, accordéon, harpe, nyckelharpa et synthétiseurs mènent les mélodies et répondent aux deux voix entre folk-fusion, rock progressif pour une confiserie auditive savoureuse et délicieusement originale !

Sugar Bulgar est accompagné par Artitelo.

Distribution Maëlle Duchemin, Marguerite Lersteau, David Séverac, Adrien Seguy et Yula S. .

Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet Sugar Bulgar Saint-Gilles a été mis à jour le 2025-08-29 par ADT 35 ADMIN