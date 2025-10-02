Le Grand Soufflet TANGODOCUS avec Tango Libre Trio Saint-Germain-sur-Ille

Milonga

Tango Libre Trio revisite le répertoire du tango argentin traditionnel et actuel, avec Pauline Lovat (clarinette et cajon), Bahia El Bacha (violoncelle et voix) et Christine Chazelle (piano et arrangements).

Agrémenté d’anecdotes sur l’histoire du Tango argentin, le trio propose un voyage à travers ses thèmes traditionnels, mais aussi dans son expression la plus contemporaine mélodies étirées et fugues endiablées imaginées par le bandonéoniste Astor Piazzolla, thèmes de l’électro-tango revisités en acoustique, couleurs harmoniques et improvisées issues du jazz ainsi que des compositions personnelles.

Billetterie et bar sur place .

1 Chemin du Bois Lambin Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne

