Le Grand Soufflet Yann Le Corre Rennes

Le Grand Soufflet Yann Le Corre Rennes vendredi 10 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Yann Le Corre

1 Quai Saint-Cyr Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Accordéon voyageur

On l’a vu au sein de N’Diaz ou avec Bel Air de Forró, Yann Le Corre fait partie des artistes que l’on aime recevoir au Grand Soufflet. Imprégné de culture trad et de voyages, des musiques d’hier comme de celles d’aujourd’hui l’accordéoniste se réinvente régulièrement et revient cette année pour un solo à la croisée de toutes ses influences. Des musiques à danser bretonnes à celles du Brésil, l’accordéon en bandoulière et l’électravox, instrument désormais signature à portée de main, ce concert contient la promesse d’un dépaysement tout en finesse. .

1 Quai Saint-Cyr Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet Yann Le Corre Rennes a été mis à jour le 2025-09-11 par ADT 35 ADMIN