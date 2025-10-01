Le Grand Soufflet Yannig Noguet Le Rheu

Maestro du diato

Yannig Noguet, maître du diatonique, explore avec brio le fruit de toutes ses rencontres musicales entre trad, chanson et musiques improvisées.

L’amour de Yannig Noguet pour les différentes cultures traditionnelles, la chanson ou les musiques improvisées n’est plus à prouver. Auprès de Laurent Voulzy ou Dan Ar Braz, Doudou N’Diaye Rose ou Gilles Servat, il a façonné son répertoire en quartet, duo ou solo où chaque fois son talent subjugue… Yannig Noguet est un des maîtres du diatonique et cela s’entend ! .

