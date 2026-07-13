Le Grand Spectacle avec Zoé, Victor, Aziza, Noahm, Camille, Raphaël et Bilal de Claire FRANEK Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 09:00 –

Gratuit : oui Accès libre = Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

Dix ans après la création du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, force est de constater que le sexisme perdure et que les inégalités de genre demeurent dans toutes les sphères, l’espace public, le monde professionnel et la sphère privée. Pour changer les regards et avancer vers un monde plus juste et égalitaire, il est nécessaire d’agir. LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels en annexe de la Maison de quartier Bottière porté par l’association TWO POINTS, vous propose de découvrir 8 illustrations extraites du livre Le Grand Spectacle avec Zoé, Victor, Aziza, Noahm, Camille, Raphaël et Bilal de Claire FRANEK, sur LE DISPOSITIF AFFICHAGE D’ARTISTES situé sur l’esplanade entre LE PAVILLON et la Maison de quartier Bottière, 147, route de Sainte-Luce à Nantes.L’association TWO POINTS remercie les éditions du Rouergue et Charlie Franek pour la mise en place de ce projet.8 planches extraites de : Le Grand Spectacle de Claire Franek © Le Rouergue, 2016https://www.instagram.com/editions_du_rouergue_jeunesse/Accès libre et gratuit.

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300



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