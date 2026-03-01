Le Grand Théâtre de Poche

43 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

À l’occasion de la Fête du court métrage, le Grand Théâtre de Poche vous invite à une journée culturelle et conviviale

Ce lieu intimiste ouvre ses portes au public pour une programmation riche et accessible à tous, mêlant cinéma, littérature et musique. Une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir ce nouvel espace culturel et de partager un moment artistique dans une ambiance chaleureuse.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de projections de courts-métrages adaptées à différents publics, de lectures, ainsi que d’un temps d’échange convivial autour de l’inauguration du lieu. La soirée se prolongera en musique avec un concert du groupe Bloom Trio.

Au programme

> 13h30 projection 4 à 7 ans (durée 45 min)

> 14h30: lecture d’Album jeunesse (Le carré de chocolat, par l’autrice Charlotte Chauvin)

> 15h Projection 7 à 10 ans (durée 60 minutes)

>Goûter

>16h30 Projection adulte (durée 2h10)

> 19h: Lectures, inauguration du lieu, apéro

> 20h30 concert de Bloom Trio (au chapeau)

Une buvette et des planches apéritives seront proposées sur place pour prolonger ce moment de partage.

Une journée ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte, de la créativité et de la convivialité ! .

43 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Le Grand Théâtre de Poche

L’événement Le Grand Théâtre de Poche Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA