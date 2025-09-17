Le Grand Tour de Louis Français Remiremont

Le Grand Tour de Louis Français Remiremont mercredi 17 septembre 2025.

Le Grand Tour de Louis Français

1 Rue Paul-Doumer Remiremont Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-09-17

Le Musée Charles-de-Bruyères de Remiremont co-organise avec le Musée Louis-Français de Plombières-les-Bains, une exposition-dossier intitulée « Le Grand Tour de Louis Français » consacrée à l’Italie mais aussi aux tableaux mythologiques et au travail préparatoire de l’artiste.

Elle rassemble des dessins réalisés en Italie par l’artiste, prêtés par le musée Louis Français et par le MuDAC d’Épinal ou provenant du fonds du musée Charles-de-Bruyères qui a reçu en don de la famille de l’artiste une importante collection de dessins.

L’exposition a pour but de mettre en valeur la dernière acquisition du musée de Remiremont, Orphée, huile sur toile, vers 1863, œuvre préparatoire à la peinture de grand format exposé au Salon de 1863 et conservée au musée d’Orsay et qui ne pourra pas faire le déplacement. C’est un des chefs-d’œuvre de l’artiste qu’il a exposé au Salon en 1863 et l’a rendu internationalement célèbre.

Un dessin préparatoire donné récemment a motivé cette acquisition par le musée.

Au moins, une quarantaine d’œuvres seront exposées dont au moins quinze tableaux, la plupart provenant du musée Louis Français (fermé au public). De nombreuses œuvres de l’artiste n’étaient plus visibles depuis plusieurs décennies (peintures et arts graphiques).Tout public

1 Rue Paul-Doumer Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr

English :

The Musée Charles-de-Bruyères in Remiremont is co-organizing, with the Musée Louis-Français in Plombières-les-Bains, a special exhibition entitled « Le Grand Tour de Louis Français » (The Grand Tour of Louis Français) devoted to Italy, mythological paintings and the artist’s preparatory work.

It brings together drawings made in Italy by the artist, on loan from the Musée Louis Français and the MuDAC d?Épinal, as well as from the Musée Charles-de-Bruyères, which received a large collection of drawings donated by the artist’s family.

The exhibition aims to highlight the Remiremont museum’s latest acquisition, Orphée, oil on canvas, circa 1863, a preparatory work for the large-format painting exhibited at the 1863 Salon and kept at the Musée d’Orsay. This is one of the artist’s masterpieces, which he exhibited at the Salon in 1863 and made internationally famous.

A recently donated preparatory drawing was the reason for the museum’s acquisition.

At least forty works will be exhibited, including at least fifteen paintings, most of them from the Musée Louis Français (closed to the public). Many of the artist’s paintings and graphic works have not been on display for several decades.

German :

Das Musée Charles-de-Bruyères in Remiremont organisiert gemeinsam mit dem Musée Louis-Français in Plombières-les-Bains eine Ausstellung mit dem Titel « Le Grand Tour de Louis Français », die Italien, aber auch den mythologischen Gemälden und der Vorarbeit des Künstlers gewidmet ist.

Sie umfasst Zeichnungen, die der Künstler in Italien angefertigt hat und die vom Museum Louis Français und vom MuDAC d?Épinal ausgeliehen wurden oder aus dem Fundus des Museums Charles-de-Bruyères stammen, das von der Familie des Künstlers eine bedeutende Sammlung von Zeichnungen geschenkt bekommen hat.

Die Ausstellung soll den letzten Erwerb des Museums von Remiremont, Orphée, Öl auf Leinwand, um 1863, hervorheben. Dieses Vorbereitungswerk für ein großformatiges Gemälde, das im Salon von 1863 ausgestellt wurde und im Musée d’Orsay aufbewahrt wird, kann nicht nach Remiremont reisen. Es ist eines der Meisterwerke des Künstlers, das er 1863 im Salon ausstellte und das ihn international berühmt machte.

Eine kürzlich gespendete Vorzeichnung war der Grund für den Erwerb durch das Museum.

Mindestens vierzig Werke werden ausgestellt, darunter mindestens fünfzehn Gemälde, von denen die meisten aus dem Museum Louis Français (für die Öffentlichkeit geschlossen) stammen. Viele Werke des Künstlers waren seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr zu sehen (Gemälde und Grafiken).

Italiano :

Il Musée Charles-de-Bruyères di Remiremont organizza in collaborazione con il Musée Louis-Français di Plombières-les-Bains la mostra « Le Grand Tour de Louis Français », dedicata all’Italia, ai dipinti mitologici e ai lavori preparatori dell’artista.

L’esposizione riunisce disegni realizzati in Italia dall’artista, prestati dal Musée Louis Français e dal MuDAC di Épinal, e dal museo Charles-de-Bruyères, che ha ricevuto un’ampia collezione di disegni donati dalla famiglia dell’artista.

L’obiettivo della mostra è quello di presentare l’ultima acquisizione del museo di Remiremont, Orphée, olio su tela, 1863 circa, opera preparatoria per il dipinto di grande formato esposto al Salon del 1863 e conservato al Musée d’Orsay, che non potrà effettuare il viaggio. Si tratta di uno dei capolavori dell’artista, esposto al Salon del 1863 e reso famoso a livello internazionale.

Un disegno preparatorio recentemente donato è stato il motivo dell’acquisizione da parte del museo.

Saranno esposte almeno quaranta opere, tra cui almeno quindici dipinti, la maggior parte dei quali provenienti dal Musée Louis Français (chiuso al pubblico). Molti dei dipinti e delle opere grafiche dell’artista non sono stati esposti da diversi decenni.

Espanol :

El museo Charles-de-Bruyères de Remiremont coorganiza con el museo Louis-Français de Plombières-les-Bains una exposición titulada « Le Grand Tour de Louis Français » (El gran viaje de Louis Français) dedicada a Italia, las pinturas mitológicas y los trabajos preparatorios del artista.

Reúne dibujos realizados en Italia por el artista, prestados por el museo Louis Français y el MuDAC de Épinal, y por el museo Charles-de-Bruyères, que recibió una importante colección de dibujos donados por la familia del artista.

El objetivo de la exposición es presentar la última adquisición del museo Remiremont, Orphée, óleo sobre lienzo, hacia 1863, obra preparatoria del cuadro de gran formato expuesto en el Salón de 1863 y conservado en el museo de Orsay, que no podrá viajar. Se trata de una de las obras maestras del artista, que expuso en el Salón de 1863 y le dio fama internacional.

Un dibujo preparatorio donado recientemente ha sido el motivo de la adquisición por parte del museo.

Se expondrán al menos cuarenta obras, entre ellas quince pinturas, la mayoría procedentes del Museo Louis Français (cerrado al público). Muchas de las pinturas y obras gráficas del artista no se han expuesto desde hace varias décadas.

