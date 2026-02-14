Le Grand Tour, Map Galerie, Villenave-d’Ornon

Le Grand Tour 19 février – 7 mars Map Galerie Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Ferrante Ferranti revient à Bordeaux pour évoquer son Grand Tour, un voyage dans l’espace et le temps car il nous donne à voir l’Italie depuis 40 ans. Tout a commencé avec Le banquet des anges, qui lui permit avec Dominique Fernandez de redécouvrir l’art baroque de Rome à Prague. Dans Le Radeau de la Gorgone, Promenades en Sicile, ils évoquaient toute la force et les beautés de cette île singulière au centre de la culture méditerranéenne.

C’est avec la lumière qu’il écrit les paysages et révèle les traces des civilisations qui se sont succédé sur la péninsule. Des vestiges grecs aux collages contemporains d’Ernest Pignon-Ernest sur les murs de Naples, des marbres de Gênes au gothique oublié de l’Ombrie, cette exposition puise dans des tirages vintages qui ont assuré sa réputation. On retrouvera les photographies devenues des icônes comme ce cheval fuyant à Santa Margherita Belice, en Sicile, et d’autres inédites comme le Panthéon de Rome déserté en 2020.

Bienvenue dans cette itinérance italienne.

Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 27 février 2026 à partir de 18h30

Map Galerie 13 rue du Professeur Demons – 33000 Bordeaux Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@mapgalerie.com »}]

Exposition photographique exposition photo vernissage

© Ferrante Ferranti