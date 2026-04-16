Le grand tournoi Le Domaine des Ormes Bonnemain

Bonnemain

Le grand tournoi

Le Domaine des Ormes Domaine des Ormes Bonnemain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-19 2026-04-21

16, 19 & 21 avril Le Grand Tournoi spectacle du jour qui rassemble la fine fleur de la cascade équestre française dans une création vive, brillante et généreuse. Haute voltige, cosaque, carrousels, joutes équestres, combats, acrobaties et cascades composent un tableau dynamique, puissant et élégant, où virtuosité, panache et esprit d’aventure se rencontrent pour émerveiller petits et grands. .

Le Domaine des Ormes Domaine des Ormes Bonnemain 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Le grand tournoi Bonnemain a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel