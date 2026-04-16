Le grand tournoi Le Domaine des Ormes Bonnemain
Le grand tournoi Le Domaine des Ormes Bonnemain jeudi 16 avril 2026.
Bonnemain
Le grand tournoi
Le Domaine des Ormes Domaine des Ormes Bonnemain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-19 2026-04-21
16, 19 & 21 avril Le Grand Tournoi spectacle du jour qui rassemble la fine fleur de la cascade équestre française dans une création vive, brillante et généreuse. Haute voltige, cosaque, carrousels, joutes équestres, combats, acrobaties et cascades composent un tableau dynamique, puissant et élégant, où virtuosité, panache et esprit d’aventure se rencontrent pour émerveiller petits et grands. .
Le Domaine des Ormes Domaine des Ormes Bonnemain 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le grand tournoi Bonnemain a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel