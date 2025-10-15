Le Grand tournoi, Concert Ludique Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Le Grand tournoi, Concert Ludique

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-25 19:00:00

Les quatre plus rayonnantes nations de l’ère baroque s’affrontent à travers un concert épique ! Des élèves surentraînés issus des classes de flûte à bec des conservatoires d’Aix-en-Provence, Lyon et du Grand Chalon entreront en compétition pour défendre la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre. Qui sera le vainqueur ? Ce sera à vous de juger ! .

Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

