Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay Vézelay
Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay Vézelay jeudi 1 janvier 2026.
Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay
La Maison du Visiteur Vézelay Yonne
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 16:30:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
Date(s) :
2026-01-01
Projection du film « La Danse du Nouvel Adam », un voyage symbolique, poétique, musical plein de sens, d’émotion, d’émerveillement au coeur du Grand Tympan de la Basilique, ce chef d’oeuvre de l’art roman. .
La Maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr
English : Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay
German : Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)