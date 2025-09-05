Le Grand Tympan de la Basilique de Vézelay Vézelay

La Maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 16:30:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Projection du film « La Danse du Nouvel Adam », un voyage symbolique, poétique, musical plein de sens, d’émotion, d’émerveillement au coeur du Grand Tympan de la Basilique, ce chef d’oeuvre de l’art roman. .

La Maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr

