LE GRAND VIDE GRENIER

Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Dimanche 8 février Vide grenier avec buvette et restauration sur place

Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

Sunday, February 8 Flea market with refreshments and on-site catering

L’événement LE GRAND VIDE GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OT AVANT-MONTS