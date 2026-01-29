LE GRAND VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit

LE GRAND VIDE-GRENIER

Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le grand Vide-Grenier de l’Association La Foire Des Grenouilles sur l’Avenue du stade.

Plus de 130 exposants.

10€ l’emplacement, café et croissant offerts aux exposants.

Buvette et restauration sur place.

Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 7 67 25 20 62

English :

The Association La Foire Des Grenouilles held a large garage sale on the Avenue du stade.

Over 130 exhibitors.

10? per site, coffee and croissant offered to exhibitors.

Refreshments and catering on site.

