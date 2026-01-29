LE GRAND VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit
LE GRAND VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit dimanche 8 février 2026.
LE GRAND VIDE-GRENIER
Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le grand Vide-Grenier de l’Association La Foire Des Grenouilles sur l’Avenue du stade.
Plus de 130 exposants.
10€ l’emplacement, café et croissant offerts aux exposants.
Buvette et restauration sur place.
Avenue du Stade Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 7 67 25 20 62
English :
The Association La Foire Des Grenouilles held a large garage sale on the Avenue du stade.
Over 130 exhibitors.
10? per site, coffee and croissant offered to exhibitors.
Refreshments and catering on site.
L’événement LE GRAND VIDE-GRENIER Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT AVANT-MONTS