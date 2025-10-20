Le Grand Vide-Sorcières de Grabouilla pour fêter Halloween La Combe aux Ânes Lanvellec

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-20 18:30:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

2025-10-20 2025-10-31

La sorcière la plus patatras du Trégor a encore raté son atterrissage à la Combe aux Ânes… et perdu tous ses accessoires magiques !

Saurez-vous l’aider à relever les défis des créatures fantastiques pour lui rendre ses pouvoirs ?

Jeux et défis, rencontres insolites, fous rires… et goûter “dégoutant” au chaudron.

Du 20 octobre au 1er novembre 2025

Dès 4 ans Déguisements bienvenus !

Réservation obligatoire 07 50 69 38 26 ou www.lacombeauxanes.com .

La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

