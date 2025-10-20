Le Grand Vide-Sorcières de Grabouilla pour fêter Halloween La Combe aux Ânes Lanvellec
Le Grand Vide-Sorcières de Grabouilla pour fêter Halloween La Combe aux Ânes Lanvellec lundi 20 octobre 2025.
Le Grand Vide-Sorcières de Grabouilla pour fêter Halloween
La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 18:30:00
fin : 2025-10-31 20:30:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-31
La sorcière la plus patatras du Trégor a encore raté son atterrissage à la Combe aux Ânes… et perdu tous ses accessoires magiques !
Saurez-vous l’aider à relever les défis des créatures fantastiques pour lui rendre ses pouvoirs ?
Jeux et défis, rencontres insolites, fous rires… et goûter “dégoutant” au chaudron.
Du 20 octobre au 1er novembre 2025
Dès 4 ans Déguisements bienvenus !
Lanvellec La Combe aux Ânes
Réservation obligatoire 07 50 69 38 26 ou www.lacombeauxanes.com .
La Combe aux Ânes 1 Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Grand Vide-Sorcières de Grabouilla pour fêter Halloween Lanvellec a été mis à jour le 2025-09-23 par SITARMOR