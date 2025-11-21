Le Grand Village de Saint-Nicolas Nancy

Le Grand Village de Saint-Nicolas

PLACE CHARLES III Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Vendredi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

2025-11-21 2025-12-24

Le Grand Village de Saint Nicolas Une Féérie Hivernale au Coeur de la Ville !

Trois villages, quatre hameaux et mille et une découvertes…

Swinguez, flânez, rêvez ! Au cœur des villages illuminés, en haut de la grande roue, au pied du sapin ou devant le nouveau mapping vidéo place Stanislas c’est parti pour six semaines de magie dans la ville !

Soixante chalets, des guirlandes à perte de vue et l’odeur du pain d’épices dans l’air bienvenue dans le grand village de Saint-Nicolas, plus gourmand et coloré que jamais ! On chine, on savoure, on s’émerveille, et on profite des animations spéciales portées par l’association Les Vitrines de Nancy. Un concentré de magie à savourer sans modération !

Programme des animations sur le site internet.

PLACE CHARLES III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 10 55

English :

Le Grand Village de Saint Nicolas: A winter wonderland in the heart of the city!

Three villages, four hamlets and a thousand and one discoveries…

Swing, stroll, dream! In the heart of the illuminated villages, at the top of the Ferris wheel, at the foot of the Christmas tree or in front of the new video mapping in Place Stanislas: six weeks of magic in the city!

Sixty chalets, garlands as far as the eye can see and the smell of gingerbread in the air: welcome to the grand village of Saint-Nicolas, more delicious and colorful than ever! You’ll be able to shop, savor and marvel at the special events organized by the Vitrines de Nancy association. A concentrate of magic to be savoured without moderation!

Schedule of events on the website.

German :

Das große Dorf des Heiligen Nikolaus: Ein Wintermärchen im Herzen der Stadt!

Drei Dörfer, vier Weiler und tausendundeine Entdeckung…

Schwingen, bummeln, träumen! Im Herzen der beleuchteten Dörfer, auf dem Riesenrad, am Fuße des Tannenbaums oder vor dem neuen Videomapping auf dem Place Stanislas: Auf geht’s zu sechs Wochen Magie in der Stadt!

Sechzig Hütten, Girlanden soweit das Auge reicht und der Duft von Lebkuchen in der Luft: Willkommen im großen Dorf von Saint-Nicolas, das so lecker und bunt ist wie nie zuvor! Hier kann man stöbern, genießen, staunen und von den besonderen Animationen profitieren, die von der Vereinigung Les Vitrines de Nancy getragen werden. Ein Konzentrat an Magie, das man ohne Mäßigung genießen kann!

Programm der Animationen auf der Website.

Italiano :

Il Grande Villaggio di San Nicola: un paese delle meraviglie invernale nel cuore della città!

Tre villaggi, quattro frazioni e mille scoperte…

Dondola, passeggia e sogna! Nel cuore dei villaggi illuminati, in cima alla ruota panoramica, ai piedi dell’albero di Natale o davanti al nuovo video mapping di Place Stanislas: è tempo di sei settimane di magia in città!

Sessanta chalet, ghirlande a perdita d’occhio e profumo di pan di zenzero nell’aria: benvenuti nel grande villaggio di Saint-Nicolas, più delizioso e colorato che mai! Potrete fare acquisti, assaporare e ammirare gli eventi speciali organizzati dall’associazione Vitrines de Nancy. Un’esperienza magica da assaporare senza moderazione!

Programma degli eventi sul sito web.

Espanol :

El Grand Village de Saint Nicolas: ¡un paraíso invernal en el corazón de la ciudad!

Tres pueblos, cuatro aldeas y mil y un descubrimientos…

Columpiarse, pasear y soñar En el corazón de los pueblos iluminados, en la cima de la noria, a los pies del árbol de Navidad o frente al nuevo vídeo mapping de la plaza Stanislas: ¡seis semanas de magia en la ciudad!

Sesenta chalés, guirnaldas hasta donde alcanza la vista y olor a pan de especias en el aire: ¡bienvenido al gran pueblo de Saint-Nicolas, más delicioso y colorido que nunca! Podrá comprar, saborear y maravillarse con los eventos especiales organizados por la asociación Vitrines de Nancy. ¡Es una experiencia mágica para saborear sin moderación!

Programa de actos en la página web.

