Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille) Rosnay
Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille) Rosnay jeudi 29 octobre 2026.
Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille)
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Animation famille, observation des grues cendrées et découverte de leur migration à travers un jeu, dès 6 ans.Familles
Chaque année, les Grues cendrées nous offrent leur présence au cœur de l’automne et de l’hiver. Profitons-en pour les observer et découvrir leur migration à travers un jeu.
D’autres animations pour les familles sont proposées dans le cadre du week-end Grues les 22 et 23/11. 6 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Family animation, games to discover the fascinating world of cranes, from 5 years old.
L’événement Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne