Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Animation famille, observation des grues cendrées et découverte de leur migration à travers un jeu, dès 6 ans.Familles

Chaque année, les Grues cendrées nous offrent leur présence au cœur de l’automne et de l’hiver. Profitons-en pour les observer et découvrir leur migration à travers un jeu.

D’autres animations pour les familles sont proposées dans le cadre du week-end Grues les 22 et 23/11. 6 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Family animation, games to discover the fascinating world of cranes, from 5 years old.

L’événement Le Grand voyage des Grues cendrées (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne