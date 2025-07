Le Grand Voyage Ferme de Priroda Droiturier

Le Grand Voyage Ferme de Priroda Droiturier dimanche 7 septembre 2025.

Le Grand Voyage

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan Village Droiturier Allier

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

Découvrez les oiseaux migrateurs qui s’en vont vers les pays chauds. Rendez-vous pour une matinée avec Aurélien Baroin, ornithologue expérimenté. Tenue adaptée à la météo et paire de jumelles appréciée. Inscription obligatoire.

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan Village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aufildubarbenan@protonmail.com

English : The Great Journey

Discover the migratory birds that fly south to warmer climes. Join us for a morning with Aurélien Baroin, an experienced ornithologist. Please wear appropriate clothing for the weather and bring binoculars if you have them. Registration is required.

German :

Lernen Sie die Zugvögel kennen, die sich auf den Weg in wärmere Länder machen. Treffen Sie sich für einen Vormittag mit Aurélien Baroin, einem erfahrenen Ornithologen. Dem Wetter angepasste Kleidung und ein Fernglas sind erwünscht. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Scoprite gli uccelli migratori che si dirigono verso climi più caldi. Venite a trascorrere una mattinata con Aurélien Baroin, un ornitologo esperto. È gradito un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e un binocolo. È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Descubra las aves migratorias que se dirigen a climas más cálidos. Venga a pasar una mañana con Aurélien Baroin, ornitólogo experimentado. Se recomienda llevar ropa adecuada y prismáticos. Inscripción obligatoria.

