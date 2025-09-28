Le grand voyage italien Centre Régional d’Art contemporain Fontenoy

Le grand voyage italien Centre Régional d’Art contemporain Fontenoy dimanche 28 septembre 2025.

Le grand voyage italien

Centre Régional d’Art contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy Yonne

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-28

Une évocation de l’émigration italienne à travers le temps…

En Italie, du sud au nord, en France, dans le monde.

Et aujourd’hui ? Extraits littéraires, témoignages et chants de tradition orale se tissent convoquant émotions, Histoire, fragments de vie et de mémoire.

L’autre, la frontière, l’étranger… De grands mots toujours à questionner. Hommage à ces italiens, grands voyageurs de tous les temps ! Hommage à ces chants, ces parlers, ces saveurs, ces couleurs, qui font de l’autre une source infinie d’enrichissement.

Un spectacle comme un miroir, pour échanger et se découvrir, comprendre avec les autres, créer des liens.

Avec les lecteurs de la compagnie Premier Baiser Christine

Billard, Yannick Chigner, Dominique Colombani, Michèle Fournel,

Béatrice Jaunet, Renaud Méchin, Michèle Petit, Philippe Rosset,

Avec le chœur de femmes « À tout bout de chant » Brigitte Bousselin,

Valérie Buffetaud, Fabienne Claireux, Marie- Pascale Crouzel, Brigitte Gordon, Frédérique Hélion-Guerrini, Caroline Lambla, Chantal Lermyte, Cristiana Lucentini, Chantal Monnini, Anne-Marie Rafa, Isabelle Riem, Martina Tomaschewski, Katia Toulotte, Annie Vayrette, Anne-Marie Villeneuve.

Direction musicale Margherita Trefoloni

Mise en espace Valérie Jallais et Margherita Trefoloni

À partir d’une idée originale de Brigitte Gordon

Buvette et pizza après le spectacle .

Centre Régional d’Art contemporain 21 Lieu-dit Le Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

