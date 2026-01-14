Le grand voyage Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le grand voyage

Dimanche 15 février 2026 de 10h à 10h30.

Séance à 10h et à 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 10:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Le Divadlo Théâtre Marseille présente le spectacle de théâtre d’ombre et musique petite enfance le grand voyage dès 6 mois !Familles

Avec le Grand Voyage, le théâtre d’ombres de La Manivelle nous invite à suivre les oiseaux migrateurs dans leur aventure colorée et poétique à travers le continent africain et la Méditerranée.



Ce spectacle, où s’invitent chants, instruments et animaux d’Afrique et du Maghreb, est une joyeuse célébration de la diversité culturelle. Un spectacle tout en beauté qui fait découvrir aux enfants le phénomène passionnant de la migration des oiseaux.



Un spectacle de théâtre d’ombre et musique par la compagnie Manivelle. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Divadlo Théâtre Marseille presents le grand voyage , a shadow theater and music show for young children aged 6 months and over!

L’événement Le grand voyage Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille