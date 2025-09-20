Le grand week-end de fermeture du musée George Sand et de la Vallée noire Musée George Sand et de la vallée noire La Châtre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le musée fermera ses portes le 21 septembre 2025 au soir pour permettre la réalisation de travaux de réaménagement de l’Hôtel de Villaines dont la réouverture est prévue pour 2029-2030. Venez fêter sa fermeture !

Des événements et manifestations sont proposés tout au long du week-end : spectacles, murder party, ateliers pour les petits et les grands, contes, expositions, fresque des féminismes, découvertes, interventions musicales etc.

Retrouvez le programme complet ici !

=> En continu samedi/dimanche – 10h/19h

– EXPO « L’histoire de l’Hôtel de Villaines » par l’Association des Amis du Vieux La Châtre – Salle 2

– EXPO « Notre matrimoine, des portraits de femmes qui ont marqué l’Histoire » par l’Association Femmes Solidaires – Salle 4

– Présentation des associations culturelles résidant à l’Hôtel de Villaines – Sur tout le site

– Musée ouvert gratuitement

– Le truck gourmand vous régale le midi !

=> PROGRAME DU SAMEDI :

– « Dernier avis avant déménagement », spectacle déambulatoire par la Cie l’Oreille à plumes

Les collections du musée partent à la découverte de ce que sera leur nouveau lieu d’accueil. Et elles ont beaucoup à dire…

Durée 1h // 10h et 15h – Limité à 40 pers

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Départ Square George Sand

– « Les musiciens de la Brenne », contes par Kevin Nappey

Kamishibaï (petit théâtre japonais) racontant l’aventure de quatre animaux cherchant à rejoindre la Brenne

Durée 45min // 11h et 16h – Public famille, 6 ans et +

Fonds patrimoniaux (3e étage)

– Crobamaton par la Cie Artisia

Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !

De 10h30 à 12h // De 14h à 15h30 // De 16h30 à 18h

Cour Jenny de Vasson

– Les Z’ateliers du patrimoine

« Peins à l’aquarelle comme George Sand » – Durée 1h // 14h

« Frappe ta pièce de monnaie » – Durée 1h // 17h

Limité à 12 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Public famille, 7 ans et +

Espace Flore et Vertumne

– Interlude musical de la chorale de La Châtre – « Les Voix La »

De 17h30 à 18h

Sq. George Sand

=> PROGRAME DU DIMANCHE :

– « Les musiciens de la Brenne », contes par Kevin Nappey

Kamishibaï (petit théâtre japonais) racontant l’aventure de quatre animaux cherchant à rejoindre la Brenne

Durée 45min // 10h et 15h – Public famille, 6 ans et +

Fonds patrimoniaux (3e étage)

– Crobamaton par la Cie Artisia

Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !

De 10h30 à 12h // De 14h à 15h30 // De 16h30 à 18h

Cour Jenny de Vasson

– « Dernier avis avant déménagement », spectacle déambulatoire par la Cie l’Oreille à plumes

Les collections du musée partent à la découverte de ce que sera leur nouveau lieu d’accueil. Et elles ont beaucoup à dire…

Durée 1h // 11h15 et 16h30 – Limité à 40 pers.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Départ Square George Sand

– Atelier « La Fresque des féminismes » par le Collectif HF+

Les grands mouvements et les dates clés des luttes féministes de ce dernier siècle sont abordés de manière ludique

Limité à 20 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Durée 2h // 11h et 15h

Salle 4

– Les Z’ateliers du patrimoine

« Peins à l’aquarelle comme George Sand »

Durée 1h // 11h

Limité à 12 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Public famille, 7 ans et +

Espace Flore et Vertumne

– Interlude musical des Sonneurs de la Vallée noire, groupe folklorique

De 16h à 17h

Sq. George Sand

Réservation et renseignements : 02 54 30 17 60 ou musee@mairie-lachatre.fr

Réservation et renseignements : 02 54 30 17 60 ou musee@mairie-lachatre.fr

Musée George Sand et de la vallée noire Avenue George Sand, 36400 La Châtre, France

Collection littéraire et beaux-arts en lien avec George Sand et ses contemporains (manuscrits, éditions originales, estampes, sculptures, objets personnels…). Collection d'ornithologie : 2.500 oiseaux naturalisés des XVIIIe et XIXe siècles. Collection de vielles à roue (du XVIIe au XXe siècles). Collections beaux-arts avec des artistes régionalistes et de la Vallée de la Creuse. Collections historiques sur le Berry. Collection de céramiques étrusques.

