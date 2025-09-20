Le grand week-end de fermeture du musée George Sand et de la Vallée noire Musée George Sand et de la vallée noire La Châtre
Détail des conditions de réservation dans le déroulé du programme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Le musée fermera ses portes le 21 septembre 2025 au soir pour permettre la réalisation de travaux de réaménagement de l’Hôtel de Villaines dont la réouverture est prévue pour 2029-2030. Venez fêter sa fermeture !
Des événements et manifestations sont proposés tout au long du week-end : spectacles, murder party, ateliers pour les petits et les grands, contes, expositions, fresque des féminismes, découvertes, interventions musicales etc.
Retrouvez le programme complet ici !
=> En continu samedi/dimanche – 10h/19h
– EXPO « L’histoire de l’Hôtel de Villaines » par l’Association des Amis du Vieux La Châtre – Salle 2
– EXPO « Notre matrimoine, des portraits de femmes qui ont marqué l’Histoire » par l’Association Femmes Solidaires – Salle 4
– Présentation des associations culturelles résidant à l’Hôtel de Villaines – Sur tout le site
– Musée ouvert gratuitement
– Le truck gourmand vous régale le midi !
=> PROGRAME DU SAMEDI :
– « Dernier avis avant déménagement », spectacle déambulatoire par la Cie l’Oreille à plumes
Les collections du musée partent à la découverte de ce que sera leur nouveau lieu d’accueil. Et elles ont beaucoup à dire…
Durée 1h // 10h et 15h – Limité à 40 pers
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Départ Square George Sand
– « Les musiciens de la Brenne », contes par Kevin Nappey
Kamishibaï (petit théâtre japonais) racontant l’aventure de quatre animaux cherchant à rejoindre la Brenne
Durée 45min // 11h et 16h – Public famille, 6 ans et +
Fonds patrimoniaux (3e étage)
– Crobamaton par la Cie Artisia
Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !
De 10h30 à 12h // De 14h à 15h30 // De 16h30 à 18h
Cour Jenny de Vasson
– Les Z’ateliers du patrimoine
« Peins à l’aquarelle comme George Sand » – Durée 1h // 14h
« Frappe ta pièce de monnaie » – Durée 1h // 17h
Limité à 12 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Public famille, 7 ans et +
Espace Flore et Vertumne
– Interlude musical de la chorale de La Châtre – « Les Voix La »
De 17h30 à 18h
Sq. George Sand
=> PROGRAME DU DIMANCHE :
– « Les musiciens de la Brenne », contes par Kevin Nappey
Kamishibaï (petit théâtre japonais) racontant l’aventure de quatre animaux cherchant à rejoindre la Brenne
Durée 45min // 10h et 15h – Public famille, 6 ans et +
Fonds patrimoniaux (3e étage)
– Crobamaton par la Cie Artisia
Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !
De 10h30 à 12h // De 14h à 15h30 // De 16h30 à 18h
Cour Jenny de Vasson
– « Dernier avis avant déménagement », spectacle déambulatoire par la Cie l’Oreille à plumes
Les collections du musée partent à la découverte de ce que sera leur nouveau lieu d’accueil. Et elles ont beaucoup à dire…
Durée 1h // 11h15 et 16h30 – Limité à 40 pers.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Départ Square George Sand
– Atelier « La Fresque des féminismes » par le Collectif HF+
Les grands mouvements et les dates clés des luttes féministes de ce dernier siècle sont abordés de manière ludique
Limité à 20 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Durée 2h // 11h et 15h
Salle 4
– Les Z’ateliers du patrimoine
« Peins à l’aquarelle comme George Sand »
Durée 1h // 11h
Limité à 12 pers – RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Public famille, 7 ans et +
Espace Flore et Vertumne
– Interlude musical des Sonneurs de la Vallée noire, groupe folklorique
De 16h à 17h
Sq. George Sand
Réservation et renseignements : 02 54 30 17 60 ou musee@mairie-lachatre.fr
Réservation et renseignements : 02 54 30 17 60 ou musee@mairie-lachatre.fr

Musée George Sand et de la vallée noire
Avenue George Sand, 36400 La Châtre, France

Collection littéraire et beaux-arts en lien avec George Sand et ses contemporains (manuscrits, éditions originales, estampes, sculptures, objets personnels…). Collection d'ornithologie : 2.500 oiseaux naturalisés des XVIIIe et XIXe siècles. Collection de vielles à roue (du XVIIe au XXe siècles). Collections beaux-arts avec des artistes régionalistes et de la Vallée de la Creuse. Collections historiques sur le Berry. Collection de céramiques étrusques.
