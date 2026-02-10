Le Grand Week-end des Crozes-Hermitage Espace Eden Mercurol-Veaunes 24 – 26 avril Pass 2 jours à 14 euros ou 8 euros la journée (inclus : un verre sérigraphié)

Pour sa 5e édition, Le Grand Week-end monte encore d’un cran.

Au programme : un exceptionnel marché aux vins avec 50 caves et maisons emblématiques de Crozes-Hermitage et des crus du nord de la Vallée du Rhône, un village foodie made in terroir, des soirées “Off” chez les vignerons mais aussi de belles nouveautés, dont des dégustations guidées et des activités insolites à travers le vignoble ! Bref, tout l’art de vivre ensemble de Crozes-Hermitage.

LE MARCHÉ AUX VINS CROZES & FRIENDS À MERCUROL

Point d’ancrage du week-end, le marché aux vins réunira en journée près d’une cinquantaine de caves et maisons emblématiques du nord de la vallée du Rhône.

NOUVEAUTÉ 2026 : LES DÉGUSTATIONS GUIDÉES

Grande nouveauté de cette édition : des dégustations guidées en petit comité, pensées pour tous les niveaux.

Au marché aux vins, le samedi et le dimanche matin, place aux speed-tasting de 30 minutes, animés par les jeunes sommeliers du Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage, pour acquérir les bases de la dégustation de manière simple et ludique, à travers trois thématiques :

• Crozes en clair : Tout vu, tout bu sur l’appellation

• Le starter-pack de la dégustation : Toutes les bases, sans arôme de snobisme

• Les mots pour briller : Pour caler “minéralité” et “charnu” à votre prochain verre

Pour aller plus loin, Edmond Gasser, sommelier de la Maison Pic, mènera à la Villa Caroube des masterclass plus approfondies grâce à deux thématiques :

• Parcellaires, l’art de la nuance : l’empreinte subtile de chaque micro-terroir (samedi 25 avril de 11h à 12h30, puis de 16h à 17h30)

• À son apogée : l’expression de la maturité (dimanche 26 avril de 10h30 à 12h)

“OFF VIGNERONS” ET NUIT DANS LE VIGNOBLE

Les festivités gagnent également les domaines, caves et restaurants des environs. Activités insolites dans les vignes, banquets au feu de bois, dégustations confidentielles, braséros en musique ou guinguettes éphémères… une trentaine de vignerons de Crozes-Hermitage sont les hôtes d’expériences et de soirées “OFF” placées sous le signe du partage et de la gourmandise.

HORAIRES, ADRESSE ET TARIFS

– ven. 24/04 : 15h-19h

– sam. 25/04 : 10h-19h

– dim. 26/04 : 10h-18h

– Espace Eden, 940 route des Alpes 26600 Mercurol-Veaunes

– Tarif : Pass 2 jours à 14 euros ou 8 euros la journée (inclus : un verre sérigraphié)

Infos pratiques, tarifs, réservations : [https://www.crozes-hermitage-vin.fr/fr/](https://www.crozes-hermitage-vin.fr/fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

1

https://www.crozes-hermitage-vin.fr/fr/

Espace Eden 940 Route des Alpes 26600 Mercurol-Veaunes Mercurol Mercurol-Veaunes 26600 Drôme



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

