Le Granite, roche emblématique, en montagne comme en ville Gare des Tines Chamonix-Mont-Blanc

Le Granite, roche emblématique, en montagne comme en ville Dimanche 21 septembre, 14h40 Gare des Tines Haute-Savoie

Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Attention, départ : gare des Tines – Arrivée : gare des Praz.

Début : 2025-09-21T14:40:00 – 2025-09-21T17:40:00

Fin : 2025-09-21T14:40:00 – 2025-09-21T17:40:00

Venue des profondeurs de la terre pour embellir les façades de Chamonix, le granite est un grand voyageur. Remontez ses traces et terminez votre quête sur un ancien site de taille pour comprendre l’histoire et le savoir-faire des « graniteurs » d’autrefois.

Gare des Tines 1605, Route des Tines 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

©Collection Les Amis du Vieux Chamonix