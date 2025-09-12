Le Granville Comedy Club joue à Carolles Carolles
Le Granville Comedy Club joue à Carolles
L’Almarita Carolles Manche
Début : 2025-09-12 20:30:00
fin : 2025-09-12 22:30:00
2025-09-12
Les membres du Granville Comedy Club s’entraînent toute l’année le lundi soir à Granville, ils aiguisent leurs vannes et préparent des stand-up hilarants tout au long de l’année.
Le 12 Septembre, ils sortent du cadre et débarquent en terres inconnues Carolles !
Un florilège d’univers humoristiques dans une ambiance conviviale, soirée animée par Mr Moustache ! Venez soutenir l’humour 100% Granville Terre et Mer ! .
L’Almarita Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 95 05 65 37 celineledouxstandup@gmail.com
