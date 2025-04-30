LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde

LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE Agde mercredi 30 avril 2025.

LE GRAU D’AGDE ET LA CRIÉE

2 quai Antoine Fonquerle Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-30

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-04-30 2025-05-14 2025-05-28 2025-06-11 2025-06-25 2025-09-03 2025-09-17 2025-10-15 2025-10-29

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde. Suivez le cheminement du poisson jusqu’à sa vente à la Criée, l’une des seules de la Méditerranée qui soit accessible au public.

> Départ Maison des Services Publics, 2 Quai Antoine Fonquerle, 34300 Le Grau d’Agde

> 25 personnes maximum

> Tarifs

Tarif normal 10 €

Réduit* 7 €

0-18 ans Gratuit

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

2 quai Antoine Fonquerle Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoinelittoral@capdagde.com

English :

From the mouth of the Grau d?Agde to the fish auction, stroll along and discover the history of this unique site, where fishermen and captains had to request « entry » to the Port of Agde. Follow the fish all the way to the fish auction, one of the few in the Mediterranean open to the public.

German :

Schlendern Sie von der Mündung des Grau d’Agde bis zur Fischauktionshalle und entdecken Sie die Geschichte dieses einzigartigen Ortes, an dem Fischermeister und Kapitäne um « Eintritt » in den Hafen von Agde bitten mussten. Verfolgen Sie den Weg des Fisches bis zu seinem Verkauf in der Auktion, einer der wenigen im Mittelmeer, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Italiano :

Dalla foce del Grau d’Agde all’asta del pesce, passeggiate e scoprite la storia di questo luogo unico in cui i pescatori e i capitani dovevano chiedere l’ingresso al porto di Agde. Seguite il pesce fino all’asta, una delle poche del Mediterraneo aperte al pubblico.

Espanol :

Desde la desembocadura del Grau d’Agde hasta la subasta de pescado, dé un paseo y descubra la historia de este lugar único donde pescadores y capitanes tenían que solicitar la « entrada » al Puerto de Agde. Siga al pescado hasta la subasta, una de las pocas del Mediterráneo abiertas al público.

