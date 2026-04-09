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Le Greenwashing Comedy Club Cité de l’économie Paris

Le Greenwashing Comedy Club Cité de l’économie Paris

Le Greenwashing Comedy Club Cité de l’économie Paris samedi 11 avril 2026.

Lieu : Cité de l'économie

Adresse : 1 place du Général Catroux

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : <p><strong>Spectacle Stand-up • Durée 1h15 • Hall Defrasse</strong></p><p>  - <strong>Tarif unique :</strong> 5€<br>- <strong>Réservation conseillée</strong></p>

Contre le réchauffement climatique, ils n’ont pas de solutions miracles… mais ils ont des blagues ! Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes engagés qui s’attaquent aux enjeux de transition écologique et sociale. Au plateau, quatre comiques au verbe acéré et à l’humour « vert » exposent leur éco-anxiété et mettent en lumière nos contradictions avec dérision et créativité. L’objectif : planter des graines, secouer les consciences… et surtout rire à gorge déployée de sujets qui inquiètent ! Le rire devient alors un véritable outil de résilience émotionnelle, et parfois même un acte politique, capable de dédramatiser, éveiller et mobiliser.

Des humoristes du Greenwashing Comedy Club mêlent humour « vert » et regard critique sur la crise écologique. Entre éco-anxiété et contradictions du quotidien, ils font rire pour éveiller les consciences et transformer l’inquiétude en énergie collective.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h00 à 21h15
payant

Spectacle Stand-up • Durée 1h15 • Hall Defrasse

  – Tarif unique : 5€
– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T21:15:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux  75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/greenwashing-comedy-club


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