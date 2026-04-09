Le Greenwashing Comedy Club Cité de l’économie Paris
Le Greenwashing Comedy Club Cité de l’économie Paris samedi 11 avril 2026.
Contre le réchauffement climatique, ils n’ont pas de solutions miracles… mais ils ont des blagues ! Le Greenwashing Comedy Club est un collectif d’humoristes engagés qui s’attaquent aux enjeux de transition écologique et sociale. Au plateau, quatre comiques au verbe acéré et à l’humour « vert » exposent leur éco-anxiété et mettent en lumière nos contradictions avec dérision et créativité. L’objectif : planter des graines, secouer les consciences… et surtout rire à gorge déployée de sujets qui inquiètent ! Le rire devient alors un véritable outil de résilience émotionnelle, et parfois même un acte politique, capable de dédramatiser, éveiller et mobiliser.
Des humoristes du Greenwashing Comedy Club mêlent humour « vert » et regard critique sur la crise écologique. Entre éco-anxiété et contradictions du quotidien, ils font rire pour éveiller les consciences et transformer l’inquiétude en énergie collective.
Le samedi 11 avril 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Spectacle Stand-up • Durée 1h15 • Hall Defrasse
– Tarif unique : 5€
– Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T21:15:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/greenwashing-comedy-club
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