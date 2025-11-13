Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans jeudi 13 novembre 2025.
Le Greenwashing Comedy Club
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13 20:15:00
Date(s) :
2025-11-13
La Fabrique Rêves de ville vous invite à une soirée de stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant.
Le collectif parisien revient pour des sets inédits avec les humoristes Solène Rossignol, Emmanuel Bibard, et Maoulé . Un stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant ! À partir de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez La Fabrique Rêves de Ville.
Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
English :
La Fabrique Rêves de ville invites you to an evening of committed and engaging eco-rigolo-friendly stand-up.
German :
La Fabrique Rêves de ville lädt Sie zu einem engagierten und verbindlichen Öko-Rigolo-Friendly-Stand-up-Abend ein.
Italiano :
La Fabrique Rêves de ville vi invita a una serata di stand-up ecologico, impegnato e coinvolgente.
Espanol :
La Fabrique Rêves de ville le invita a una velada de stand-up ecológico, comprometido y atractivo.
L’événement Le Greenwashing Comedy Club Le Mans a été mis à jour le 2025-10-21 par CDT72