Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Le Greenwashing Comedy Club

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 20:15:00

Date(s) :

2025-11-13

La Fabrique Rêves de ville vous invite à une soirée de stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant.

Le collectif parisien revient pour des sets inédits avec les humoristes Solène Rossignol, Emmanuel Bibard, et Maoulé . Un stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant ! À partir de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez La Fabrique Rêves de Ville.

Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

La Fabrique Rêves de ville invites you to an evening of committed and engaging eco-rigolo-friendly stand-up.

German :

La Fabrique Rêves de ville lädt Sie zu einem engagierten und verbindlichen Öko-Rigolo-Friendly-Stand-up-Abend ein.

Italiano :

La Fabrique Rêves de ville vi invita a una serata di stand-up ecologico, impegnato e coinvolgente.

Espanol :

La Fabrique Rêves de ville le invita a una velada de stand-up ecológico, comprometido y atractivo.

L’événement Le Greenwashing Comedy Club Le Mans a été mis à jour le 2025-10-21 par CDT72