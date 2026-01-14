Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Le Greenwashing Comedy Club

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 20:15:00

2026-03-26

La Fabrique Rêves de ville vous invite à une soirée de stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant.

À partir de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez La Fabrique Rêves de Ville.

Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

La Fabrique Rêves de ville invites you to an evening of committed and engaging eco-rigolo-friendly stand-up.

