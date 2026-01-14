Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Le Greenwashing Comedy Club La Fabrique Rêves de Ville Le Mans jeudi 26 mars 2026.
Le Greenwashing Comedy Club
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 20:15:00
Date(s) :
2026-03-26
La Fabrique Rêves de ville vous invite à une soirée de stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant.
Le collectif parisien revient pour des sets inédits. Un stand up écolo-rigolo-friendly engagé et engageant !
À partir de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez La Fabrique Rêves de Ville.
Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Fabrique Rêves de ville invites you to an evening of committed and engaging eco-rigolo-friendly stand-up.
L’événement Le Greenwashing Comedy Club Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72