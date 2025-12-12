Le Grenier à rêve d’Oscar Copernic Bibliothèque de la Manufacture Nantes
Le Grenier à rêve d’Oscar Copernic Bibliothèque de la Manufacture Nantes samedi 7 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 00:00 – 12:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
Spectacle par L’Atelier du livre qui rêveOscar, marchand d’objets insolites et raconteur de merveilles, vous présente son petit cabinet de curiosités. Un inventaire à la Prévert où se côtoient pêle-mêle les moustaches du chat-botté, un coyote mauve, quatre langues de chat, un papa catcheur et 7 éclats de rire de Cendrillon. Un billet gagnant pour des tours en tapis volant pour rejoindre la nuit sans passer par le jour.
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/