Le Grenier à rêve d’Oscar Copernic Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 00:00 – 12:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Spectacle par L’Atelier du livre qui rêveOscar, marchand d’objets insolites et raconteur de merveilles, vous présente son petit cabinet de curiosités. Un inventaire à la Prévert où se côtoient pêle-mêle les moustaches du chat-botté, un coyote mauve, quatre langues de chat, un papa catcheur et 7 éclats de rire de Cendrillon. Un billet gagnant pour des tours en tapis volant pour rejoindre la nuit sans passer par le jour.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/