Le grenier des bambins Saint-Jean-sur-Vilaine

L’accueil de Loisirs de Saint-Jean-sur-Vilaine organise son tout premier vide-grenier spécial enfance et jeunesse le dimanche 16 novembre 2025 !

Venez chiner, vendre et échanger autour de l’univers de l’enfance vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges

Lieu Salle de sport, 2C Rue Florence Arthaud, 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine

Date dimanche 16 novembre 2025 de 8h à 17h

Buvette et petite restauration sur place

Installation des exposants dès 7h

Réservation des stands (3€ le mètre) et/ou de votre repas via le QR code ou le site internet Hello Asso.

C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux affaires de vos enfants tout en passant un moment convivial en famille et entre voisins !

Et comme les fêtes approchent… C’est aussi le moment parfait pour trouver de jolies idées de cadeaux de Noël à petits prix ! .

2C Rue Florence Arthaud Saint-Jean-sur-Vilaine 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 68 72 76

