L’APETS (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Trompe Souris) organise Bourse aux jouets et puériculture les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025, de 9h à17h. En intérieur (salle associative de St Georges du Bois- 24 rue de Sablé). 4 euros la table pour une journée (80×120 cm). Réservation obligatoire avant le 4 novembre. Entrée libre pour les visiteurs. Buvette et vente de gâteaux.. Exposants différents chaque jour. .

Salle associative- 24 rue de Sablé Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 7 69 84 62 05 apets72700@gmail.com

English :

Toys and childcare market.

German :

Börse für Spielzeug und Kinderpflege.

Italiano :

Mercato dei giocattoli e dei servizi per l’infanzia.

Espanol :

Mercado de juguetes y puericultura.

L’événement Le grenier des enfants bourse aux jouets et puériculture Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72