Le grenier des talents, 2ème édition Saint-Maur
Le grenier des talents, 2ème édition Saint-Maur dimanche 21 décembre 2025.
Le grenier des talents, 2ème édition
Rue du Château des Planches Saint-Maur Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Après le succès de la première et face à vos nombreuses demandes, c’était une évidence de remettre ça ! Cette fois encore, nous vous attendons nombreux pour partager un moment de convivialité, de découvertes et de belles opportunités !
Un concept unique la rencontre entre un vide-grenier traditionnel et un salon dédié aux prestataires et auto-entrepreneurs !
Au programme
– Plus de 35 stands (mode, santé, beauté, cosmétiques, parfumerie…)
– Animations et restauration sur place.
– Grand jeu concours avec plusieurs lots à gagner. 2 .
Rue du Château des Planches Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 69 46 91 gdkeventplanner@hotmail.com
English :
Le grenier des talents: a unique day to find nuggets of talent!
L’événement Le grenier des talents, 2ème édition Saint-Maur a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme