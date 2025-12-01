Le grenier des talents, 2ème édition Saint-Maur

Le grenier des talents, 2ème édition

Rue du Château des Planches Saint-Maur Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Après le succès de la première et face à vos nombreuses demandes, c’était une évidence de remettre ça ! Cette fois encore, nous vous attendons nombreux pour partager un moment de convivialité, de découvertes et de belles opportunités !

Un concept unique la rencontre entre un vide-grenier traditionnel et un salon dédié aux prestataires et auto-entrepreneurs !

Au programme

– Plus de 35 stands (mode, santé, beauté, cosmétiques, parfumerie…)

– Animations et restauration sur place.

– Grand jeu concours avec plusieurs lots à gagner. 2 .

Rue du Château des Planches Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 69 46 91 gdkeventplanner@hotmail.com

English :

Le grenier des talents: a unique day to find nuggets of talent!

