Le Grimoire aux histoires Place René Monory Dangé-Saint-Romain
Le Grimoire aux histoires Place René Monory Dangé-Saint-Romain samedi 7 février 2026.
Le Grimoire aux histoires
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 19 86 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Grimoire aux histoires
L’événement Le Grimoire aux histoires Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne