Le Grimoire aux histoires Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Le Grimoire aux histoires

Le Grimoire aux histoires Place René Monory Dangé-Saint-Romain samedi 7 février 2026.

Le Grimoire aux histoires

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

  .

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 19 86  mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grimoire aux histoires

L’événement Le Grimoire aux histoires Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne