Le grimoire d’Elfie la chasse au trésor Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Le grimoire d’Elfie la chasse au trésor

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Chasse au trésor à la médiathèque une aventure tirée de la bande dessinée Le grimoire d’Elfie . A partir de 7 ans.

Venez vivre une aventure épique inspirée de la série BD Le Grimoire d’Elfie . Réflexion et curiosité seront utiles pour résoudre l’énigme. En famille ou entre amis, plongez-vous dans une fabuleuse chasse au trésor ! .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

