Le grimoire des contes envolés spectacle vivant A partir de 4 ans

1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-11 2026-05-09

Le Grimoire des contes envolés

Un lutin a perdu les pages d’un vieux grimoire… et voilà que les contes sèment la pagaille dans la forêt !

Avec Baba Yaga, partez en famille à la rencontre de personnages hauts en couleur au fil d’une balade contée drôle, magique et pleine de surprises.

Un spectacle en plein air où il faudra sauver les histoires… avant que ce pauvre lutin ne fasse encore pire. .

1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

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English :

L’événement Le grimoire des contes envolés spectacle vivant A partir de 4 ans Lanvellec a été mis à jour le 2026-03-17 par SITARMOR